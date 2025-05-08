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Jack’s Story (18+)

Jack’s Story (18+) 0.1c

История взросления, выбора и перемен в жизни молодого человека
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Версия:
0.1c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 458 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
282
Скриншоты
Описание

Jack’s Story — это визуальный роман о взрослении, в котором ты следишь за жизнью Джека, молодого парня, стоящего на пороге перемен. Поступление в университет, первые серьёзные отношения, сложные решения и неожиданные ситуации — всё это становится частью его повседневности. Вдохновлённая реальными событиями, история предлагает личный и местами трогательный взгляд на то, как меняется человек, когда сталкивается с новыми вызовами.


Игра предлагает интерактивный сюжет с системой выбора, влияющего на развитие событий. Исследуй разные маршруты, познакомься с новыми персонажами и помоги Джеку найти свой путь. Здесь нет простых решений — только ты определяешь, каким человеком он станет.


Информация о модах

v0.1c
Поскольку выпуск ДЕМО был несколько преждевременным, это вторая версия демо-версии, с немного большим количеством контента. Надеюсь, вам понравится.

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Скачать Jack’s Story (18+) v0.1c MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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