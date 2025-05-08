Описание

Jack’s Story — это визуальный роман о взрослении, в котором ты следишь за жизнью Джека, молодого парня, стоящего на пороге перемен. Поступление в университет, первые серьёзные отношения, сложные решения и неожиданные ситуации — всё это становится частью его повседневности. Вдохновлённая реальными событиями, история предлагает личный и местами трогательный взгляд на то, как меняется человек, когда сталкивается с новыми вызовами.





Игра предлагает интерактивный сюжет с системой выбора, влияющего на развитие событий. Исследуй разные маршруты, познакомься с новыми персонажами и помоги Джеку найти свой путь. Здесь нет простых решений — только ты определяешь, каким человеком он станет.