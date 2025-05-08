Jack’s Story (18+) 0.1c
История взросления, выбора и перемен в жизни молодого человека
Jack’s Story — это визуальный роман о взрослении, в котором ты следишь за жизнью Джека, молодого парня, стоящего на пороге перемен. Поступление в университет, первые серьёзные отношения, сложные решения и неожиданные ситуации — всё это становится частью его повседневности. Вдохновлённая реальными событиями, история предлагает личный и местами трогательный взгляд на то, как меняется человек, когда сталкивается с новыми вызовами.
Игра предлагает интерактивный сюжет с системой выбора, влияющего на развитие событий. Исследуй разные маршруты, познакомься с новыми персонажами и помоги Джеку найти свой путь. Здесь нет простых решений — только ты определяешь, каким человеком он станет.
v0.1c
Поскольку выпуск ДЕМО был несколько преждевременным, это вторая версия демо-версии, с немного большим количеством контента. Надеюсь, вам понравится.
Скачать Jack’s Story (18+) v0.1c MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.