Succubus Tales: The Relic (18+) 0.14b
Темная сила просыпается в подземельях древнего города — кто остановит её?
Succubus Tales: The Relic — это пиксельное фэнтези-приключение с элементами ролевой игры. Ты играешь за персонажа, обладающего магическими способностями и стремящегося проникнуть в древние катакомбы под городом Вейзен. На пути — загадки, скрытые проходы и необычные жители, с которыми можно взаимодействовать разными способами.
Главная цель — найти могущественную реликвию, спрятанную в глубине подземелий, и справиться с силами, что охраняют её. В процессе ты будешь прокачивать способности героя, раскрывать тайны прошлого и принимать решения, влияющие на развитие событий. Игра предлагает классический ретро-стиль, атмосферный саундтрек и запоминающиеся диалоги.
Полная версия
Скачать Succubus Tales: The Relic (18+) v0.14b MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.