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Succubus Tales: The Relic (18+)

Succubus Tales: The Relic (18+) 0.14b

Темная сила просыпается в подземельях древнего города — кто остановит её?
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Версия:
0.14b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
225
Скриншоты
Описание

Succubus Tales: The Relic — это пиксельное фэнтези-приключение с элементами ролевой игры. Ты играешь за персонажа, обладающего магическими способностями и стремящегося проникнуть в древние катакомбы под городом Вейзен. На пути — загадки, скрытые проходы и необычные жители, с которыми можно взаимодействовать разными способами.


Главная цель — найти могущественную реликвию, спрятанную в глубине подземелий, и справиться с силами, что охраняют её. В процессе ты будешь прокачивать способности героя, раскрывать тайны прошлого и принимать решения, влияющие на развитие событий. Игра предлагает классический ретро-стиль, атмосферный саундтрек и запоминающиеся диалоги.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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