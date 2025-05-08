Описание

Succubus Tales: The Relic — это пиксельное фэнтези-приключение с элементами ролевой игры. Ты играешь за персонажа, обладающего магическими способностями и стремящегося проникнуть в древние катакомбы под городом Вейзен. На пути — загадки, скрытые проходы и необычные жители, с которыми можно взаимодействовать разными способами.





Главная цель — найти могущественную реликвию, спрятанную в глубине подземелий, и справиться с силами, что охраняют её. В процессе ты будешь прокачивать способности героя, раскрывать тайны прошлого и принимать решения, влияющие на развитие событий. Игра предлагает классический ретро-стиль, атмосферный саундтрек и запоминающиеся диалоги.