Описание

Pangea Odyssey — захватывающий визуальный роман для взрослой аудитории, разворачивающийся в фэнтезийном мире, где древние пророчества определяют судьбу королевств. Согласно легенде, магическая сила зарождается из противоположных стихий: Зловещий Король Демонов восстаёт из бушащего пламени, а Богиня Изобилия появляется из океанских глубин, даруя жизнь новому континенту. Судьба сводит их с главным героем, который неожиданно получает ключ к «Источнику магии» через интимные отношения, открывая перед собой путь к власти и непростым испытаниям.





Ваш выбор определяет ход истории: взаимодействуйте с разными персонажами, каждый из которых стремится заполучить источник силы, сталкиваясь с последствиями своих поступков. Эпическое приключение наполнено страстью, тайнами и моральными дилеммами — от борьбы за влияние в королевском дворе до раскрытия истинных мотивов союзников и врагов. Решения влияют на множество концовок, превращая каждую попытку в уникальный опыт исследования скрытых желаний и последствий обладания могущественной силой.