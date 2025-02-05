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Pangea Odyssey (18+)

Pangea Odyssey (18+) 1.5.20250205

Погрузитесь в мир древних пророчеств, страсти и борьбы за магический источник
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Версия:
1.5.20250205
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Скриншоты
Описание

Pangea Odyssey — захватывающий визуальный роман для взрослой аудитории, разворачивающийся в фэнтезийном мире, где древние пророчества определяют судьбу королевств. Согласно легенде, магическая сила зарождается из противоположных стихий: Зловещий Король Демонов восстаёт из бушащего пламени, а Богиня Изобилия появляется из океанских глубин, даруя жизнь новому континенту. Судьба сводит их с главным героем, который неожиданно получает ключ к «Источнику магии» через интимные отношения, открывая перед собой путь к власти и непростым испытаниям.


Ваш выбор определяет ход истории: взаимодействуйте с разными персонажами, каждый из которых стремится заполучить источник силы, сталкиваясь с последствиями своих поступков. Эпическое приключение наполнено страстью, тайнами и моральными дилеммами — от борьбы за влияние в королевском дворе до раскрытия истинных мотивов союзников и врагов. Решения влияют на множество концовок, превращая каждую попытку в уникальный опыт исследования скрытых желаний и последствий обладания могущественной силой.


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Скачать Pangea Odyssey (18+) v1.5.20250205 MOD APK

Скачать Pangea Odyssey (18+) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

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