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The Player's Journey (18+)

The Player's Journey (18+) 1.0.1669

Роман, выбор и отношения — начни свой путь в новой новелле
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Версия:
1.0.1669
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

The Player's Journey — это визуальная новелла с акцентом на романтические выборы и развитие отношений, где ты играешь за главного героя, оказавшегося в новом городе и среди незнакомых девушек. Игра предлагает медленно раскрывающуюся историю, насыщенную диалогами, интригами и личными моментами. Ты сам решаешь, с кем сближаться, кому доверять и к каким последствиям приведут твои решения.


Гибкая система выбора определяет развитие сюжета и влияет на отношения с героинями. Каждая из них — со своим характером, стилем общения и жизненными взглядами. Продуманный сценарий, выразительная визуальная подача и постепенное раскрытие сюжета делают игру интересной для тех, кто ценит вдумчивый подход и атмосферу личных историй.


Информация о модах

1. Все девушки разблокированы

2. Вся одежда разблокирована

3. Все платья разблокированы (для основного платья)

4. Все видео разблокированы

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать The Player's Journey (18+) 231 Мб Ссылка 2 231 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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