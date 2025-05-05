The Spinney (18+) 0.24
Уединённый дом, соседство с тайнами и выбор, от которого зависит всё
The Spinney — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, рассчитанный на взрослую аудиторию. Действие разворачивается на фоне эпидемии, охватившей города, заставляя главного героя уехать в загородный дом. Здесь ты управляешь его решениями, выстраивая отношения с окружающими, исследуя местность и открывая неожиданные стороны жизни вдали от цивилизации.
Система нелинейного выбора делает каждый шаг значимым: твои действия формируют отношения, открывают новые сцены и даже влияют на финал. Кинематографичная подача, проработанные персонажи и элементы романтики в условиях социальной изоляции создают атмосферу интима и напряжения. Если любишь истории с глубиной и последствиями — попробуй выжить и разобраться, что скрывает лес.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.