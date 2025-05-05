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The Spinney (18+)

The Spinney (18+) 0.24

Уединённый дом, соседство с тайнами и выбор, от которого зависит всё
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Версия:
0.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Spinney — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, рассчитанный на взрослую аудиторию. Действие разворачивается на фоне эпидемии, охватившей города, заставляя главного героя уехать в загородный дом. Здесь ты управляешь его решениями, выстраивая отношения с окружающими, исследуя местность и открывая неожиданные стороны жизни вдали от цивилизации.


Система нелинейного выбора делает каждый шаг значимым: твои действия формируют отношения, открывают новые сцены и даже влияют на финал. Кинематографичная подача, проработанные персонажи и элементы романтики в условиях социальной изоляции создают атмосферу интима и напряжения. Если любишь истории с глубиной и последствиями — попробуй выжить и разобраться, что скрывает лес.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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