Описание

The Spinney — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, рассчитанный на взрослую аудиторию. Действие разворачивается на фоне эпидемии, охватившей города, заставляя главного героя уехать в загородный дом. Здесь ты управляешь его решениями, выстраивая отношения с окружающими, исследуя местность и открывая неожиданные стороны жизни вдали от цивилизации.





Система нелинейного выбора делает каждый шаг значимым: твои действия формируют отношения, открывают новые сцены и даже влияют на финал. Кинематографичная подача, проработанные персонажи и элементы романтики в условиях социальной изоляции создают атмосферу интима и напряжения. Если любишь истории с глубиной и последствиями — попробуй выжить и разобраться, что скрывает лес.