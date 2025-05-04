Описание

Elven Puzzle — это спокойная фэнтези-головоломка, в которой ты собираешь изображения прекрасных эльфийских девушек, перемещая фрагменты картинки на свои места. Каждый уровень — это новое волшебное полотно, которое оживает, когда ты восстанавливаешь его. Игра предлагает три уровня сложности — от простого до продвинутого, чтобы каждый нашёл свой ритм и уровень вызова.





Постепенно ты открываешь 12 очаровательных персонажей, а за успешное прохождение получаешь драгоценные камни. Если не хочешь ломать голову — просто нажми кнопку и перейди к следующей иллюстрации. Средневековый саундтрек и живописный стиль делают эту игру идеальным выбором для коротких перерывов и расслабления.