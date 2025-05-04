Elven Puzzle (18+) 1.0
Собери образы 12 эльфиек в волшебной пазл-головоломке
Elven Puzzle — это спокойная фэнтези-головоломка, в которой ты собираешь изображения прекрасных эльфийских девушек, перемещая фрагменты картинки на свои места. Каждый уровень — это новое волшебное полотно, которое оживает, когда ты восстанавливаешь его. Игра предлагает три уровня сложности — от простого до продвинутого, чтобы каждый нашёл свой ритм и уровень вызова.
Постепенно ты открываешь 12 очаровательных персонажей, а за успешное прохождение получаешь драгоценные камни. Если не хочешь ломать голову — просто нажми кнопку и перейди к следующей иллюстрации. Средневековый саундтрек и живописный стиль делают эту игру идеальным выбором для коротких перерывов и расслабления.
Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.