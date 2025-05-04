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Elven Puzzle (18+)

Elven Puzzle (18+) 1.0

Собери образы 12 эльфиек в волшебной пазл-головоломке
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Elven Puzzle — это спокойная фэнтези-головоломка, в которой ты собираешь изображения прекрасных эльфийских девушек, перемещая фрагменты картинки на свои места. Каждый уровень — это новое волшебное полотно, которое оживает, когда ты восстанавливаешь его. Игра предлагает три уровня сложности — от простого до продвинутого, чтобы каждый нашёл свой ритм и уровень вызова.


Постепенно ты открываешь 12 очаровательных персонажей, а за успешное прохождение получаешь драгоценные камни. Если не хочешь ломать голову — просто нажми кнопку и перейди к следующей иллюстрации. Средневековый саундтрек и живописный стиль делают эту игру идеальным выбором для коротких перерывов и расслабления.


Информация о модах

Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)

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Скачать Elven Puzzle (18+) v1.0 MOD APK

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Скачать Elven Puzzle (18+) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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