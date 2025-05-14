The Revelations of Chaos (18+) 0.1
Расследуй исчезновение, но будь готов потерять рассудок — и, возможно, штаны
The Revelations of Chaos — это сатирический детективный визуальный роман с примесью городского фэнтези и щепоткой абсурда. Ты играешь за циничного частного сыщика, который вместе с готичной и слишком спокойной напарницей Зои берётся за обычное дело о пропаже человека. Каждая новая улика — ещё один шаг в бездну странностей, культов, светящихся деревьев и мест, где логика явно в отпуске.
История строится на диалогах с выбором, неожиданных поворотах и характерных персонажах. От юмора до тревоги — настроение меняется на лету, как и сам сюжет. Готовься к странным расследованиям, сатирическим диалогам, поломке четвёртой стены и попыткам сохранить остатки здравого смысла. Если любишь нетипичные визуальные новеллы, где каждая реплика может стать мемом, — попробуй эту.
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