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The Revelations of Chaos (18+)

The Revelations of Chaos (18+) 0.1

Расследуй исчезновение, но будь готов потерять рассудок — и, возможно, штаны
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Версия:
0.1
Требования:
Android 56.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 795 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
218
Скриншоты
Описание

The Revelations of Chaos — это сатирический детективный визуальный роман с примесью городского фэнтези и щепоткой абсурда. Ты играешь за циничного частного сыщика, который вместе с готичной и слишком спокойной напарницей Зои берётся за обычное дело о пропаже человека. Каждая новая улика — ещё один шаг в бездну странностей, культов, светящихся деревьев и мест, где логика явно в отпуске.


История строится на диалогах с выбором, неожиданных поворотах и характерных персонажах. От юмора до тревоги — настроение меняется на лету, как и сам сюжет. Готовься к странным расследованиям, сатирическим диалогам, поломке четвёртой стены и попыткам сохранить остатки здравого смысла. Если любишь нетипичные визуальные новеллы, где каждая реплика может стать мемом, — попробуй эту.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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