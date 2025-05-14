Boring Life (18+) 0.1
Новая жизнь в чужом городе и выбор, который меняет всё вокруг
Boring Life — это визуальный роман с элементами повседневной драмы. Ты играешь за молодого мужчину, который переезжает в незнакомый город, чтобы начать всё с нуля. Новая квартира, незнакомые улицы, случайные знакомства — всё кажется пресным, пока обычная рутина не начинает меняться с неожиданными встречами и решениями, которые уже не так легко отменить.
Игровой процесс сосредоточен на диалогах, выборе действий и развитии отношений с окружающими. В зависимости от твоих решений история пойдёт по разным путям — от одиночного самоанализа до насыщенной социальной жизни. Если тебе по душе спокойное повествование с акцентом на личные истории, Boring Life предложит именно это — с лёгкой ироничной интонацией, вплетённой в каждый эпизод.
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.