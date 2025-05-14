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Boring Life (18+)

Boring Life (18+) 0.1

Новая жизнь в чужом городе и выбор, который меняет всё вокруг
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 539 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
365
Скриншоты
Описание

Boring Life — это визуальный роман с элементами повседневной драмы. Ты играешь за молодого мужчину, который переезжает в незнакомый город, чтобы начать всё с нуля. Новая квартира, незнакомые улицы, случайные знакомства — всё кажется пресным, пока обычная рутина не начинает меняться с неожиданными встречами и решениями, которые уже не так легко отменить.


Игровой процесс сосредоточен на диалогах, выборе действий и развитии отношений с окружающими. В зависимости от твоих решений история пойдёт по разным путям — от одиночного самоанализа до насыщенной социальной жизни. Если тебе по душе спокойное повествование с акцентом на личные истории, Boring Life предложит именно это — с лёгкой ироничной интонацией, вплетённой в каждый эпизод.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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