Описание

Boring Life — это визуальный роман с элементами повседневной драмы. Ты играешь за молодого мужчину, который переезжает в незнакомый город, чтобы начать всё с нуля. Новая квартира, незнакомые улицы, случайные знакомства — всё кажется пресным, пока обычная рутина не начинает меняться с неожиданными встречами и решениями, которые уже не так легко отменить.





Игровой процесс сосредоточен на диалогах, выборе действий и развитии отношений с окружающими. В зависимости от твоих решений история пойдёт по разным путям — от одиночного самоанализа до насыщенной социальной жизни. Если тебе по душе спокойное повествование с акцентом на личные истории, Boring Life предложит именно это — с лёгкой ироничной интонацией, вплетённой в каждый эпизод.