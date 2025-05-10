Описание

Subway Tentacles — это рисованная аркадная игра с элементами юмора и фантастики, в которой ты играешь за загадочного подземного обитателя. Попав в запутанную систему метрополитена, герой ищет путь наружу, попутно сталкиваясь с различными препятствиями, неожиданными персонажами и ловушками.





Каждый уровень требует смекалки, быстрой реакции и точного расчёта действий. Прокладывай маршрут через туннели, избегай камер наблюдения и охраны, находи альтернативные пути и используй особенности своего тела, чтобы преодолевать преграды. Яркий визуальный стиль и ироничный тон делают приключение лёгким, забавным и нестандартным. Попробуй выбраться из города, не попавшись на глаза!