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Subway Tentacles (18+)

Subway Tentacles (18+) 0.2

Необычный монстр в метро начинает искать способ выбраться на свободу
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Subway Tentacles — это рисованная аркадная игра с элементами юмора и фантастики, в которой ты играешь за загадочного подземного обитателя. Попав в запутанную систему метрополитена, герой ищет путь наружу, попутно сталкиваясь с различными препятствиями, неожиданными персонажами и ловушками.


Каждый уровень требует смекалки, быстрой реакции и точного расчёта действий. Прокладывай маршрут через туннели, избегай камер наблюдения и охраны, находи альтернативные пути и используй особенности своего тела, чтобы преодолевать преграды. Яркий визуальный стиль и ироничный тон делают приключение лёгким, забавным и нестандартным. Попробуй выбраться из города, не попавшись на глаза!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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