Subway Tentacles (18+) 0.2
Необычный монстр в метро начинает искать способ выбраться на свободу
Subway Tentacles — это рисованная аркадная игра с элементами юмора и фантастики, в которой ты играешь за загадочного подземного обитателя. Попав в запутанную систему метрополитена, герой ищет путь наружу, попутно сталкиваясь с различными препятствиями, неожиданными персонажами и ловушками.
Каждый уровень требует смекалки, быстрой реакции и точного расчёта действий. Прокладывай маршрут через туннели, избегай камер наблюдения и охраны, находи альтернативные пути и используй особенности своего тела, чтобы преодолевать преграды. Яркий визуальный стиль и ироничный тон делают приключение лёгким, забавным и нестандартным. Попробуй выбраться из города, не попавшись на глаза!
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