android-1.ru / Игры / Эротические игры / Dreadlord Ascension (18+)
Dreadlord Ascension (18+)

Dreadlord Ascension (18+) 0.21.1

Стань властелином подземного мира в тактическом визуальном приключении
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.21.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 920 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Dreadlord Ascension — это визуальный роман с элементами тактической RPG, в котором ты играешь за амбициозного инкуба, стремящегося стать правителем преисподней. Основная игровая петля завязана на диалогах, выборе союзников, постройке замка и тактических сражениях. Каждое действие влияет на твою репутацию в аду и приближает к заветному титулу. Но чем больше власти — тем выше ставки и опаснее враги.


Прокачивай команду, нанимай монстров с разными умениями и укрепляй свою крепость. Пошаговые бои проверят твою стратегию, а нелинейный сюжет позволит пройти игру по-разному. Следи за реакцией персонажей на твои решения — они запомнят твои слова и поступки. Игра доступна офлайн, а регулярные обновления добавляют новые главы и возможности. Готов испытать себя в мире, где слабым не выжить?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Dreadlord Ascension (18+) v0.21.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Dreadlord Ascension (18+) 920 Мб Ссылка 2 920 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Ours To Share (18+)
Ours To Share (18+)
Version: 0.12
Sis Begs for Milk, I Deliver Cum (18+)
Sis Begs for Milk, I Deliver Cum (18+)
Version: 1.0
What We Never Said (18+)
What We Never Said (18+)
Version: 0.0.1
Nighty Night (18+)
Nighty Night (18+)
Version: 0.4.0
Roger & Julia - Summer in BangCity (18+)
Roger & Julia - Summer in BangCity (18+)
Version: 0.03
Cucked By The Neighbor (18+)
Cucked By The Neighbor (18+)
Version: 0.5
The Chemist (18+)
The Chemist (18+)
Version: Episode 4
Unexpected Fate (18+)
Unexpected Fate (18+)
Version: 1.0

Отзывы о Dreadlord Ascension (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив