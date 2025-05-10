Dreadlord Ascension (18+) 0.21.1
Стань властелином подземного мира в тактическом визуальном приключении
Dreadlord Ascension — это визуальный роман с элементами тактической RPG, в котором ты играешь за амбициозного инкуба, стремящегося стать правителем преисподней. Основная игровая петля завязана на диалогах, выборе союзников, постройке замка и тактических сражениях. Каждое действие влияет на твою репутацию в аду и приближает к заветному титулу. Но чем больше власти — тем выше ставки и опаснее враги.
Прокачивай команду, нанимай монстров с разными умениями и укрепляй свою крепость. Пошаговые бои проверят твою стратегию, а нелинейный сюжет позволит пройти игру по-разному. Следи за реакцией персонажей на твои решения — они запомнят твои слова и поступки. Игра доступна офлайн, а регулярные обновления добавляют новые главы и возможности. Готов испытать себя в мире, где слабым не выжить?
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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