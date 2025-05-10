Описание

Cucked By The Neighbor — визуальный роман с акцентом на сюжет, где ты играешь за молодого человека, чьи неправильные решения приводят к напряжённым изменениям в жизни его семьи. Эта история — о доверии, ошибках и попытках восстановить утраченное. Исследуй, как одно неверное решение может повлиять на отношения с близкими и изменить весь ход событий.





Игра разворачивается в повседневной обстановке, но вскоре показывает более глубокие темы — конфликты, эмоциональное напряжение и попытки искупления. Игроку предстоит сделать морально сложные выборы и наблюдать, как они отразятся на его окружении. Эта история подойдёт тем, кто ценит драму и психологические сценарии в визуальных новеллах.