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Cucked By The Neighbor (18+)

Cucked By The Neighbor (18+) 0.5

История последствий и ошибок в сложной семейной драме
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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 269 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Cucked By The Neighbor — визуальный роман с акцентом на сюжет, где ты играешь за молодого человека, чьи неправильные решения приводят к напряжённым изменениям в жизни его семьи. Эта история — о доверии, ошибках и попытках восстановить утраченное. Исследуй, как одно неверное решение может повлиять на отношения с близкими и изменить весь ход событий.


Игра разворачивается в повседневной обстановке, но вскоре показывает более глубокие темы — конфликты, эмоциональное напряжение и попытки искупления. Игроку предстоит сделать морально сложные выборы и наблюдать, как они отразятся на его окружении. Эта история подойдёт тем, кто ценит драму и психологические сценарии в визуальных новеллах.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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