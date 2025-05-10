Cucked By The Neighbor (18+) 0.5
История последствий и ошибок в сложной семейной драме
Cucked By The Neighbor — визуальный роман с акцентом на сюжет, где ты играешь за молодого человека, чьи неправильные решения приводят к напряжённым изменениям в жизни его семьи. Эта история — о доверии, ошибках и попытках восстановить утраченное. Исследуй, как одно неверное решение может повлиять на отношения с близкими и изменить весь ход событий.
Игра разворачивается в повседневной обстановке, но вскоре показывает более глубокие темы — конфликты, эмоциональное напряжение и попытки искупления. Игроку предстоит сделать морально сложные выборы и наблюдать, как они отразятся на его окружении. Эта история подойдёт тем, кто ценит драму и психологические сценарии в визуальных новеллах.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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