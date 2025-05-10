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Pandora's Box (18+)

Pandora's Box (18+) 1.9

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Версия:
1.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 574
Скриншоты
Описание

Pandora's Box (18+) - Вам 18+? Войдите в ящик Пандоры и исследуйте увлекательный визуальный роман со взрослыми темами и последствиями. С двумя персонажами вы можете выбрать свой собственный путь и управлять историей по своему желанию.


Ящик Пандоры обеспечивает захватывающий опыт визуально ошеломляющего мира. Вы отправитесь в фантастические приключения и примете решения, которые изменят ход вашей истории. Благодаря откровенным диалогам и неотразимым персонажам вы снова и снова будете теряться в этом мире.


Откройте для себя загадочный мир с Ящиком Пандоры, наполненный непредсказуемыми сюрпризами, увлекательными историями и захватывающими выборами, которые могут изменить ландшафт вашего приключения. Открывайте новые уровни, получайте награды и собирайте редкие сокровища по мере прохождения этой дерзкой игры.


Окунитесь в мир тайн и неизвестности с «Ящиком Пандоры» — визуальным романом для взрослых. Выбирайте между двумя главными героями и разгадывайте их судьбу, делая выбор, который приводит к всевозможным последствиям. Отправляйтесь в путешествие, полное откровенного контента и сложных диалогов, исследуйте обширную разветвленную сюжетную линию с часами развлечений, упакованными в эту фантазию!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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