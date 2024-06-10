Ravenous (18+) — качественный графический проект для геймеров от 18 лет и старше. Вы будете следить за историей Равенуса, которого в юном возрасте разлучили с матерью и сестрой и запретили с ними общаться. Теперь пришло время столкнуться с приключениями и путешествием в поисках своей семьи!





Готовы ли вы принять вызов? Раскройте тайну прошлого Равенуса и преодолевайте препятствия, присоединяясь к нему в его поисках. Исследуйте красивую местность, взаимодействуйте с очаровательными персонажами и переживайте чистые эмоции, разгадывая секреты его прошлого. Исследуйте темную сторону жизни и совершите незабываемое путешествие, взяв на себя роль нашего героя и отправившись в захватывающее приключение, чтобы найти свою давно потерянную семью. Откройте для себя новые места и сделайте выбор, который определит вашу судьбу в этом захватывающем графическом романе.