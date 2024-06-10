Добро пожаловать в Tavern of Sins - захватывающую казуальную игру для вашего телефона! В этой игре вы станете управляющим фантастического бара, где основная задача - заработать состояние, нанимая самых сексуальных девушек и предоставляя клиентам лучшие услуги. С огромным выбором персонажей для разблокировки и секретными фотографиями для открытия, Tavern of Sins обещает многочасовое увлекательное времяпрепровождение.





Планета находится в опасности, и только самые смелые герои могут спасти ее, но даже героям нужно время отдыха, и именно здесь на помощь приходит ваша таверна. Управляйте своими ресурсами, нанимайте лучших девушек и предоставляйте клиентам лучшие услуги по разумным ценам. Геймплей в Tavern of Sins полон сюрпризов и увлекателен благодаря широкому спектру девушек, которых нужно разблокировать.





Разработайте свою стратегию найма, объединяйте своих женщин, чтобы получить доступ к новым возможностям и зарабатывать больше денег на своих клиентах. С ежедневными задачами и заданиями, в Tavern of Sins всегда найдется что-то, чтобы заняться.