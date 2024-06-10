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Tavern of Sins (Мод, Много денег)

Tavern of Sins (Мод, Много денег) 1.0.4.4

2
1
Скачать (81 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0.4.4
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
7 630

Добро пожаловать в Tavern of Sins - захватывающую казуальную игру для вашего телефона! В этой игре вы станете управляющим фантастического бара, где основная задача - заработать состояние, нанимая самых сексуальных девушек и предоставляя клиентам лучшие услуги. С огромным выбором персонажей для разблокировки и секретными фотографиями для открытия, Tavern of Sins обещает многочасовое увлекательное времяпрепровождение.


Планета находится в опасности, и только самые смелые герои могут спасти ее, но даже героям нужно время отдыха, и именно здесь на помощь приходит ваша таверна. Управляйте своими ресурсами, нанимайте лучших девушек и предоставляйте клиентам лучшие услуги по разумным ценам. Геймплей в Tavern of Sins полон сюрпризов и увлекателен благодаря широкому спектру девушек, которых нужно разблокировать. 


Разработайте свою стратегию найма, объединяйте своих женщин, чтобы получить доступ к новым возможностям и зарабатывать больше денег на своих клиентах. С ежедневными задачами и заданиями, в Tavern of Sins всегда найдется что-то, чтобы заняться.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги, драгоценные камни

 Теги темы: Много денег

Скачать Tavern of Sins (Мод, Много денег) 1.0.4.4 взлом

Скачать Tavern of Sins (Мод, Много денег) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Tavern of Sins (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Рикардо Николсон
Рикардо Николсон 1 час назад
Че за хуйня? Не работает.
-1
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