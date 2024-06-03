Blossom of Pleasure (18+) - Когда вы станете Хозяйкой Обливиуса — единственный способ играть в игру, созданную только для вас — вы, наконец, сможете принимать собственные решения. Вы решаете, как спасти или управлять этим новым миром, ведя своего игрока через разные уровни, пока они пытаются добраться до конца этой темной загадочной истории.





Отправляйтесь в захватывающее приключение с мрачным поворотом и решите, как долго оно продлится. Выбирайте, какие препятствия встанут между вашим героем и его победой. Решите, станут ли они жертвами одной из этих игр и застрянут в петле, так и не достигнув своей цели.





Мир, в котором доминируют мужчины, нуждается в переменах. Как избранному, вам дана сила вдохновлять и объединять тех, кто разделяет вашу историю и видение. Создайте новый порядок или без всякой пощады уничтожьте все, что когда-либо было. Вы должны решить, какой путь для вас.