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Manila Shaw: Blackmails Obsession (18+)

Manila Shaw: Blackmails Obsession (18+) Update v.038

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Версия:
Update v.038
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 601 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 580
Скриншоты
Описание

Manila Shaw: Blackmails Obsession (18+) - Манила должна найти новый способ обеспечить безопасность своего дома и своего района, а также внести немного порядка в хаос на улицах. Манила должна избегать таинственного человека, который следует за ней, а также помогать окружающим ее людям. В этой приключенческой игре вы играете за Манилу Шоу, женщину-полицейского, которая должна балансировать между борьбой с преступностью и самообороной. В игре вы сможете делать выбор, который повлияет на ход игры.


Вы постоянно заняты работой, семьей и дедлайнами? С детективным агентством Rogues Detective вы сможете собрать собственную команду детективов, чтобы помогать раскрывать сложные дела. Вы сможете строить отношения с другими игроками Rogues и посещать новые захватывающие локации с каждым прохождением игры.


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Скачать Manila Shaw: Blackmails Obsession (18+) 601 Мб Ссылка 2 601 Мб
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