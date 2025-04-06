Описание

Manila Shaw: Blackmails Obsession (18+) - Манила должна найти новый способ обеспечить безопасность своего дома и своего района, а также внести немного порядка в хаос на улицах. Манила должна избегать таинственного человека, который следует за ней, а также помогать окружающим ее людям. В этой приключенческой игре вы играете за Манилу Шоу, женщину-полицейского, которая должна балансировать между борьбой с преступностью и самообороной. В игре вы сможете делать выбор, который повлияет на ход игры.





Вы постоянно заняты работой, семьей и дедлайнами? С детективным агентством Rogues Detective вы сможете собрать собственную команду детективов, чтобы помогать раскрывать сложные дела. Вы сможете строить отношения с другими игроками Rogues и посещать новые захватывающие локации с каждым прохождением игры.