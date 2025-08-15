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Jamie (18+)

Jamie (18+) 0.10.3

Ты думал, что знаешь себя — но одна тайна способна перевернуть всё
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Версия:
0.10.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 353 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Jamie — это откровенная визуальная новелла с упором на феминизацию, психологические перемены и исследование скрытых сторон личности. История строится вокруг главного героя, чья жизнь резко меняется после раскрытия глубоко личного секрета. Что начнётся как внутренняя дилемма, быстро перерастёт в череду событий, где желания, границы и самоощущение будут подвергнуты испытанию.


Jamie предлагает игроку свободу: ты сам решаешь, насколько глубоко зайдёшь. В игре предусмотрены опции по включению или отключению контента, связанного с NTR, скатом и другими темами, чтобы каждый мог настроить опыт под себя. Это история не только о трансформации тела — но и о выборе, принятии и власти над собственной судьбой. Хочешь пройти путь до конца — тебе придётся честно ответить на вопрос: кем ты на самом деле хочешь быть?


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Скачать Jamie (18+) 353 Мб Ссылка 2 353 Мб
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