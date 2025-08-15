Описание

Jamie — это откровенная визуальная новелла с упором на феминизацию, психологические перемены и исследование скрытых сторон личности. История строится вокруг главного героя, чья жизнь резко меняется после раскрытия глубоко личного секрета. Что начнётся как внутренняя дилемма, быстро перерастёт в череду событий, где желания, границы и самоощущение будут подвергнуты испытанию.





Jamie предлагает игроку свободу: ты сам решаешь, насколько глубоко зайдёшь. В игре предусмотрены опции по включению или отключению контента, связанного с NTR, скатом и другими темами, чтобы каждый мог настроить опыт под себя. Это история не только о трансформации тела — но и о выборе, принятии и власти над собственной судьбой. Хочешь пройти путь до конца — тебе придётся честно ответить на вопрос: кем ты на самом деле хочешь быть?