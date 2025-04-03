Описание

The Seeding Curse — это откровенная фэнтези-новелла для взрослых, где эльфийский город Либон переживает настоящую катастрофу. Магическое проклятие лишило народ способности к продолжению рода. Но появляется он — герой с уникальным даром, способным сломать заклятие и вернуть жизнь целой цивилизации. Только вот цена вопроса — не просто велика, а весьма... специфична.





Центральная фигура истории — Мелиара, могущественная и хладнокровная эльфийка-маг, решившая использовать героя в своём рисковом эксперименте. Ты — не просто спаситель, ты — объект исследования, источник надежды и орудие в руках тех, кто привык контролировать всё. The Seeding Curse сочетает волшебный антураж, интимные сцены и элемент выбора, где границы между долгом, влечением и манипуляцией постоянно размываются. Здесь не будет скучно — будет жарко, дерзко и с оттенком древней магии.