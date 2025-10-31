Описание

Monster City: A Monster College Story — это визуальная новелла с налётом хаоса, магии и тайн, где ты играешь за Адама — новенького в городе, который, мягко говоря, не похож на обычное студенческое место. Улицы Сильвервуда кишат монстрами, а в Университете Сильверлиф сосед по комнате может быть вампиром, оборотнем или кем-то похуже. Здесь каждый персонаж с характером, своей историей и своей тайной — и чем глубже ты копаешь, тем больше вопросов появляется.





Но Monster City — это не просто про хоррор или монструозную эстетику. Это про выборы, отношения, флирт, дружбу, соперничество и попытки понять, что вообще происходит в этом безумном месте. Атмосфера постоянно балансирует между лёгким безумием и серьёзными сюжетными поворотами. Каждый день — шанс наладить контакт, раскрыть секрет или вляпаться во что-то странное. Готов ли ты не просто выжить в этом университете, а разобраться, кто тут настоящий монстр?