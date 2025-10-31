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Monster City: A Monster College Story (18+)

Monster City: A Monster College Story (18+) 0.1.0

Учёба, вечеринки, монстры — добро пожаловать в колледж, где всё не так, как кажется
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 212 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
124
Скриншоты
Описание

Monster City: A Monster College Story — это визуальная новелла с налётом хаоса, магии и тайн, где ты играешь за Адама — новенького в городе, который, мягко говоря, не похож на обычное студенческое место. Улицы Сильвервуда кишат монстрами, а в Университете Сильверлиф сосед по комнате может быть вампиром, оборотнем или кем-то похуже. Здесь каждый персонаж с характером, своей историей и своей тайной — и чем глубже ты копаешь, тем больше вопросов появляется.


Но Monster City — это не просто про хоррор или монструозную эстетику. Это про выборы, отношения, флирт, дружбу, соперничество и попытки понять, что вообще происходит в этом безумном месте. Атмосфера постоянно балансирует между лёгким безумием и серьёзными сюжетными поворотами. Каждый день — шанс наладить контакт, раскрыть секрет или вляпаться во что-то странное. Готов ли ты не просто выжить в этом университете, а разобраться, кто тут настоящий монстр?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Monster City: A Monster College Story (18+) v0.1.0 MOD APK

Скачать Monster City: A Monster College Story (18+) 212 Мб Ссылка 2 212 Мб
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