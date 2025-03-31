Описание

Elysium начинается тихо: ты обычный парень с не самой простой судьбой. Прогерия делает каждый день борьбой, но ты привык. Работа, дом, разговоры с тётей — всё будто в петле. Жизнь не бьёт ключом, но и не рушится. До одного момента. Когда привычный порядок разваливается, ты оказываешься втянутым в реальность, которая будто существовала параллельно всё это время. Здесь нет гарантий, нет правил, и уж точно нет пути назад.





Elysium — это визуальная новелла, где важно не только, что ты делаешь, но и как ты смотришь на происходящее. Герой постепенно пробуждается — не только к новой информации, но и к самому себе. Секреты, власть, выборы с последствиями и атмосфера, где за каждой фразой может скрываться больше, чем кажется. Это не история про героизм. Это история про то, как обычная жизнь превращается в нечто большее. И как ты решишь — укрыться или шагнуть навстречу неизбежному?