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Dark Temptations (18+)

Dark Temptations (18+) 0.1.2

Времени много, но вот моральных ориентиров — всё меньше с каждой петлёй
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 232 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Dark Temptations — это визуальная новелла, где ты не просто выбираешь реплики, а прокладываешь маршрут через повторяющиеся недели, пока не сложишь всё как надо... или пока не потеряешь себя. Главный герой, Дин, заключает сделку с демоном Сатуриэлем и получает возможность проживать одну и ту же неделю снова и снова. Демон наблюдает. А ты — ищешь ответы, раскрываешь персонажей, строишь (и рушишь) связи, экспериментируешь с выбором, влияющим на всё: поведение, отношения, даже тела окружающих.


Но Dark Temptations — это не про вседозволенность. Это про то, как легко перейти грань между изучением и манипуляцией. Тебе нужно выстроить идеальное взаимодействие, узнать, кто на что реагирует, когда появляться, с кем говорить. Со временем сцены становятся глубже, а темы — острее. Это не только про секс, это про власть и последствия. Пока доступна лишь демоверсия с историей Шарлотты — готичной коллеги, — но уже сейчас видно: игра копает глубже, чем кажется. А что будет, если Сатуриэль вдруг решит, что с тебя хватит?


Информация о модах

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Скачать Dark Temptations (18+) 232 Мб Ссылка 2 232 Мб
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