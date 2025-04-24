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Blood Ties (18+)

Blood Ties (18+) 0.1.0 Alpha

Вступи в элиту бессмертных, где желание — валюта, а власть даётся через соблазн
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Версия:
0.1.0 Alpha
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 723 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
86
Скриншоты
Описание

Blood Ties — это визуальный роман 18+ с элементами интриги, сверхъестественного и политической драмы. Ты — новый игрок в мире древних династий, где каждое слово — шаг, каждое прикосновение — сделка, а любое решение может стоить тебе места у трона. Каждые пять минут — соблазнительный диалог, опасная встреча или ход в смертельно серьёзной игре за власть. Всё завязано на твоём выборе — от партнёров до предательств.


Тебя ждут романы с опасными союзниками, борьба за влияние, запутанные связи и атмосфера элитного заговора, где даже бессмертие не гарантирует безопасности. Игра поддерживает офлайн-режим, ориентирована на взрослую аудиторию и предлагает богатую нелинейность с множеством развязок. Сможешь ли ты пережить свою историю — или станешь чужой главой, вычеркнутой из хроник?


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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