Описание

Blood Ties — это визуальный роман 18+ с элементами интриги, сверхъестественного и политической драмы. Ты — новый игрок в мире древних династий, где каждое слово — шаг, каждое прикосновение — сделка, а любое решение может стоить тебе места у трона. Каждые пять минут — соблазнительный диалог, опасная встреча или ход в смертельно серьёзной игре за власть. Всё завязано на твоём выборе — от партнёров до предательств.





Тебя ждут романы с опасными союзниками, борьба за влияние, запутанные связи и атмосфера элитного заговора, где даже бессмертие не гарантирует безопасности. Игра поддерживает офлайн-режим, ориентирована на взрослую аудиторию и предлагает богатую нелинейность с множеством развязок. Сможешь ли ты пережить свою историю — или станешь чужой главой, вычеркнутой из хроник?