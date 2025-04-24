Blood Ties (18+) 0.1.0 Alpha
Вступи в элиту бессмертных, где желание — валюта, а власть даётся через соблазн
Blood Ties — это визуальный роман 18+ с элементами интриги, сверхъестественного и политической драмы. Ты — новый игрок в мире древних династий, где каждое слово — шаг, каждое прикосновение — сделка, а любое решение может стоить тебе места у трона. Каждые пять минут — соблазнительный диалог, опасная встреча или ход в смертельно серьёзной игре за власть. Всё завязано на твоём выборе — от партнёров до предательств.
Тебя ждут романы с опасными союзниками, борьба за влияние, запутанные связи и атмосфера элитного заговора, где даже бессмертие не гарантирует безопасности. Игра поддерживает офлайн-режим, ориентирована на взрослую аудиторию и предлагает богатую нелинейность с множеством развязок. Сможешь ли ты пережить свою историю — или станешь чужой главой, вычеркнутой из хроник?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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