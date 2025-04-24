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Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню)

Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню) 1.1.13

Построй подземелье, заманивай героев и защити сокровища от жадных захватчиков
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Версия:
1.1.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Demon Lord Karin-chan RPG — это казуальная RPG с элементами стратегии и симулятора подземелья. Ты играешь за Карин — милую, но опасную повелительницу демонов, только что проснувшуюся после тысячелетнего сна. Каждые пять минут ты расширяешь лабиринт из четырёх комнат, строишь ловушки, расставляешь боссов и укрепляешь оборону. Всё ради того, чтобы загонять жадных героев в ловушки и не дать им добраться до твоих сокровищ.


В игре ты размещаешь генералов, нанимаешь демонов с уникальной синергией, прокачиваешь их с помощью добычи, строишь рыболовные комнаты, сады и другие странные, но полезные объекты, чтобы отвлечь и выманить врагов. Игра работает офлайн, подходит для коротких сессий и радует юмором, простым управлением и тактической глубиной. Построй подземелье, достойное дьявольской королевы — и не дай ни одному герою уйти с твоим золотом!


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Множитель DFF
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню) v1.1.13 MOD APK

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DMM 125 Мб DMM 18+ 125 Мб DMM (Ссылка 2) 125 Мб DMM 18+ (Ссылка 2) 125 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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