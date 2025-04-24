Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню) 1.1.13
Построй подземелье, заманивай героев и защити сокровища от жадных захватчиков
Demon Lord Karin-chan RPG — это казуальная RPG с элементами стратегии и симулятора подземелья. Ты играешь за Карин — милую, но опасную повелительницу демонов, только что проснувшуюся после тысячелетнего сна. Каждые пять минут ты расширяешь лабиринт из четырёх комнат, строишь ловушки, расставляешь боссов и укрепляешь оборону. Всё ради того, чтобы загонять жадных героев в ловушки и не дать им добраться до твоих сокровищ.
В игре ты размещаешь генералов, нанимаешь демонов с уникальной синергией, прокачиваешь их с помощью добычи, строишь рыболовные комнаты, сады и другие странные, но полезные объекты, чтобы отвлечь и выманить врагов. Игра работает офлайн, подходит для коротких сессий и радует юмором, простым управлением и тактической глубиной. Построй подземелье, достойное дьявольской королевы — и не дай ни одному герою уйти с твоим золотом!
- Меню
- Множитель урона
- Множитель DFF
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