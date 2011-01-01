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Sisterly Lust (18+)

Sisterly Lust (18+) 1.1.11

Вернись в семью после разлуки и решай, как изменятся отношения с каждым шагом
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Версия:
1.1.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 873 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
59
Скриншоты
Описание

Sisterly Lust (18+) — это визуальный роман для взрослых, в котором ты играешь за молодого парня, вернувшегося в дом матери после долгих лет разлуки. Каждые несколько минут — диалог, бытовая сцена, воспоминания и сложные моральные выборы, влияющие на развитие событий. После смерти отца герой вновь встречает семью, которую почти не помнит: мать и троих сводных сестёр. Атмосфера — одновременно домашняя и напряжённая, а линии взаимодействия с персонажами открываются постепенно.


Игра предлагает ветвящийся сюжет, где ты сам определяешь границы: строить доверие, держаться на расстоянии или исследовать более личные линии взаимодействия. Сцены 18+ органично встроены в историю, а свобода решений позволяет пройти игру по-разному. Есть система сохранений, дневник, галерея и поддержка офлайн. Подойдёт для тех, кто ищет взрослый визуальный роман с внятной драматургией, проработанными характерами и ощущением, что каждое решение имеет цену.


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