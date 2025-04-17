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Village Adventurer - Path of Corruption (18+)

Village Adventurer - Path of Corruption (18+) 0.3

Вернись в деревню, найди своё место и выбери — подчиниться или сопротивляться
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 451 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Village Adventurer - Path of Corruption — это рисованный визуальный роман 18+ с элементами RPG-выбора. Ты играешь за бывшую приключенку, вернувшуюся в родную деревню после провального похода. Работы нет, золота тоже — остаётся только устроиться в местный бар. Каждые несколько минут ты принимаешь решения: пойти на смену, согласиться на сомнительное предложение, отклонить аванс с «подтекстом» или проявить характер. Местные мужчины быстро чувствуют, что перед ними не просто барменша — и начинают испытывать границы дозволенного. Как далеко ты готова зайти?


Сюжет разветвляется в зависимости от выбора: от тихой деревенской рутины до эротической деградации или наоборот — внутреннего роста и возвращения к мечу. Разблокируй сцены, строй отношения с жителями, выбирай — сотрудничать, соблазнять или дать отпор. Нарисованные вручную сцены, взрослая подача и ощутимый прогресс делают игру интересной на переигрывание. Никаких таймеров, офлайн-доступ, плавное развитие и моменты, которые запомнятся. Решай, кем станет она — и кем хочешь быть ты.


Информация о модах

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Скачать Village Adventurer - Path of Corruption (18+) 451 Мб Ссылка 2 451 Мб
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