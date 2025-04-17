Описание

Village Adventurer - Path of Corruption — это рисованный визуальный роман 18+ с элементами RPG-выбора. Ты играешь за бывшую приключенку, вернувшуюся в родную деревню после провального похода. Работы нет, золота тоже — остаётся только устроиться в местный бар. Каждые несколько минут ты принимаешь решения: пойти на смену, согласиться на сомнительное предложение, отклонить аванс с «подтекстом» или проявить характер. Местные мужчины быстро чувствуют, что перед ними не просто барменша — и начинают испытывать границы дозволенного. Как далеко ты готова зайти?





Сюжет разветвляется в зависимости от выбора: от тихой деревенской рутины до эротической деградации или наоборот — внутреннего роста и возвращения к мечу. Разблокируй сцены, строй отношения с жителями, выбирай — сотрудничать, соблазнять или дать отпор. Нарисованные вручную сцены, взрослая подача и ощутимый прогресс делают игру интересной на переигрывание. Никаких таймеров, офлайн-доступ, плавное развитие и моменты, которые запомнятся. Решай, кем станет она — и кем хочешь быть ты.