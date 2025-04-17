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Maddie’s Summer (18+)

Maddie’s Summer (18+) 1.0

Проведи лето, полное искушений, напряжения и пикантных выборов
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 837 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Maddie's Summer — это визуальная новелла 18+ с элементами интерактивной драмы. Ты в роли молодого парня, который приезжает на каникулы к друзьям семьи… и оказывается втянут в всё более откровенную игру. Каждые пять минут — новый диалог, выбор, сцена с намёками. Атмосфера напряжения нарастает, а 3D-визуалы на движке Honey Select 2 добавляют реалистичности каждому взгляду и жесту.


Тебя ждут плавные анимации, выразительные героини и сюжет с эротическим подтекстом, где выборы действительно влияют на ход событий. Игра идёт офлайн, без таймеров или доната. Ты сам решаешь, как далеко готов зайти. Вернёшься ли ты из этого лета прежним — или захочешь пройти всё ещё раз, но по-другому?


Информация о модах

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Скачать Maddie’s Summer (18+) v1.0 MOD APK

Скачать Maddie’s Summer (18+) 837 Мб Ссылка 2 837 Мб
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