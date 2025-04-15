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Fetish Phone (18+)

Fetish Phone (18+) 0.52

Когда фантазии пишутся пальцами — твой телефон становится зеркалом желаний
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Версия:
0.52
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 354 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

Fetish Phone (18+) — это откровенный текстовый визуальный роман, построенный на формате мессенджера, но с редкой для жанра глубиной и вниманием к выбору игрока. Здесь вы не просто "пишете сообщения" — вы выстраиваете интимные, рискованные и неожиданные диалоги, где каждая реплика задаёт тон, меняет динамику и открывает новые грани взаимодействия. Главное отличие — в гибкости. Вы сами решаете, кто вы, чего хотите и как к этому придёте.


Игра радует продуманной системой предпочтений: будь вы новичок или знаток жанра, Fetish Phone подстроится под ваш интерес, не навязывая ограничений. Вариативность ответов, разветвлённые ветки, живые персонажи с разными темпераментами и контекстами — всё это делает каждую историю персональной. И если раньше мессенджер-игры казались плоскими и предсказуемыми, то здесь вы точно найдёте что-то своё. Или кого-то. Главное — не забыть, что даже на экране флирт может быть гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.


Информация о модах

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Скачать Fetish Phone (18+) 354 Мб Ссылка 2 354 Мб
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