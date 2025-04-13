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Horny Doctor (18+)

Horny Doctor (18+) 0.05

Лечить? Нет. Притворяться? Определённо да — особенно если вокруг столько «пациенток»
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Версия:
0.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Horny Doctor — это вторая часть серии откровенных симуляторов, в которой вас снова бросают в мир, где логика отходит на второй план, а на первый выходит… всё остальное. На этот раз вы — "врач", устроившийся в небольшую клинику по чистой случайности (или наглости). Медицинских знаний у вас — ноль, ответственности ещё меньше, но ситуации вокруг становятся всё более интимными, странными и подозрительно пикантными.


Игра строится на сочетании лёгкой сатиры, кликерной механики и характерного для серии откровенного контента. Вам предстоит выполнять "процедуры", принимать "пациенток", лавировать между разоблачением и флиртом, а также разгадывать, кто в этой клинике кого на самом деле лечит. Horny Doctor не претендует на реализм — он шутит, подмигивает и даёт именно то, за чем приходят игроки: лёгкое безумие, откровенный сюжет и массу двусмысленных ситуаций в халатах и без.


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Скачать Horny Doctor (18+) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб
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