Описание

Horny Doctor — это вторая часть серии откровенных симуляторов, в которой вас снова бросают в мир, где логика отходит на второй план, а на первый выходит… всё остальное. На этот раз вы — "врач", устроившийся в небольшую клинику по чистой случайности (или наглости). Медицинских знаний у вас — ноль, ответственности ещё меньше, но ситуации вокруг становятся всё более интимными, странными и подозрительно пикантными.





Игра строится на сочетании лёгкой сатиры, кликерной механики и характерного для серии откровенного контента. Вам предстоит выполнять "процедуры", принимать "пациенток", лавировать между разоблачением и флиртом, а также разгадывать, кто в этой клинике кого на самом деле лечит. Horny Doctor не претендует на реализм — он шутит, подмигивает и даёт именно то, за чем приходят игроки: лёгкое безумие, откровенный сюжет и массу двусмысленных ситуаций в халатах и без.