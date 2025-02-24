Описание

ChariKiss – милая, простая и очаровательная визуальная новелла, где главная героиня начинает новую жизнь, переехав в тихий отдалённый городок ради поступления в университет Святой Бернадетты. Здесь каждая встреча и каждое принятое решение открывают перед вами дверь в мир нежных чувств, дружбы и неожиданных романтических открытий, где судьба зависит от вашего выбора.





В этой интерактивной истории вам предстоит исследовать уютные уголки колледжа, знакомиться с множеством симпатичных персонажей и строить крепкие романтические отношения, которые могут изменить всю жизнь. Погрузитесь в атмосферу искренних эмоций, где каждое мгновение наполнено теплом, а каждое решение способно привести к новой главе удивительного приключения, полного мечтаний и трепетных ожиданий.