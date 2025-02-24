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ChariKiss (18+)

ChariKiss (18+) 0.04

Исследуйте волшебный мир юри визуальной новеллы с романтическими интригами
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Версия:
0.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

ChariKiss – милая, простая и очаровательная визуальная новелла, где главная героиня начинает новую жизнь, переехав в тихий отдалённый городок ради поступления в университет Святой Бернадетты. Здесь каждая встреча и каждое принятое решение открывают перед вами дверь в мир нежных чувств, дружбы и неожиданных романтических открытий, где судьба зависит от вашего выбора.


В этой интерактивной истории вам предстоит исследовать уютные уголки колледжа, знакомиться с множеством симпатичных персонажей и строить крепкие романтические отношения, которые могут изменить всю жизнь. Погрузитесь в атмосферу искренних эмоций, где каждое мгновение наполнено теплом, а каждое решение способно привести к новой главе удивительного приключения, полного мечтаний и трепетных ожиданий.


Информация о модах

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Скачать ChariKiss (18+) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
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