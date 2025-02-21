Описание

NekoNTR погружает вас в мир сложных эмоций и испытаний, связанных с разлукой и дистанционными отношениями. В этой захватывающей истории ваш любимый партнер, известный как Ванилла, уехал в другой город, оставив после себя цепь неотвеченных сообщений и нарастающую тревогу. Линейный визуальный роман в телефонном стиле демонстрирует тонкости душевных переживаний, где каждый диалог и каждое решение имеют значение.





Повествование позволяет испытать обе стороны разрыва, где эмоциональное напряжение переплетается с неизбежностью NTR и склоняется к Netorase. Игрокам открывается возможность прочувствовать всю глубину дистанционной любви, сталкиваясь с вызовами, которые ставят под сомнение веру в отношения и заставляют искать ответы на сложные вопросы о доверии и преданности.