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NekoNTR (18+)

NekoNTR (18+) 0.0.5

Откройте глубокие переживания любви и разлуки в интригующем визуальном романе
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Версия:
0.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 663 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
210
Скриншоты
Описание

NekoNTR погружает вас в мир сложных эмоций и испытаний, связанных с разлукой и дистанционными отношениями. В этой захватывающей истории ваш любимый партнер, известный как Ванилла, уехал в другой город, оставив после себя цепь неотвеченных сообщений и нарастающую тревогу. Линейный визуальный роман в телефонном стиле демонстрирует тонкости душевных переживаний, где каждый диалог и каждое решение имеют значение.


Повествование позволяет испытать обе стороны разрыва, где эмоциональное напряжение переплетается с неизбежностью NTR и склоняется к Netorase. Игрокам открывается возможность прочувствовать всю глубину дистанционной любви, сталкиваясь с вызовами, которые ставят под сомнение веру в отношения и заставляют искать ответы на сложные вопросы о доверии и преданности.


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Скачать NekoNTR (18+) v0.0.5 MOD APK

Скачать NekoNTR (18+) 663 Мб Ссылка 2 663 Мб

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