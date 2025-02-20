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Sakura Gozen (18+)

Sakura Gozen (18+) 1.10

Погрузитесь в мир интенсивных боевых поединков и захватывающих эротических приключений
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Версия:
1.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
129
Скриншоты
Описание

Sakura Gozen – игра, где мастерство в боевых искусствах сочетается с неординарными аспектами жизни и чувственными переживаниями. Главная героиня, обладая первоклассными боевыми навыками и выразительной внешностью, выходит на официальный поединок вместе с таинственной девушкой и её первой ученицей Сузунэ. Игра привлекает внимание не только динамичными сражениями, но и элементами района удовольствий, где персонажи могут зарабатывать деньги, используя свое тело, что добавляет интригу и оригинальность игровому процессу.


В этом уникальном проекте вас ждет возможность погрузиться в мир, где каждая схватка и каждый выбор влияют на судьбу героя. Захватывающий сюжет, наполненный напряжением и откровенными моментами, позволяет испытать настоящий эротический опыт и окунуться в атмосферу жестоких поединков. Исследуйте грани между боевым мастерством и чувственностью, где каждое действие оставляет глубокий след в истории этого удивительного мира.


Информация о модах

1. Портировано на Android

2. Золото – Восстановление – Статистика – Ур. + 10

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Скачать Sakura Gozen (18+) v1.10 MOD APK

Скачать Sakura Gozen (18+) 275 Мб Ссылка 2 275 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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