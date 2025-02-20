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A Night With SuperHero (18+)

A Night With SuperHero (18+) Demo

Станьте частью захватывающего мира супергероев и неожиданной страсти
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
149
Скриншоты
Описание

A Night With SuperHero (18+) — это визуальный роман, который подарит поклонникам пикантных историй незабываемое приключение с яркими супергероями и откровенными сценами. Игра выполнена в симпатичной рисованной графике и затрагивает тему борьбы с преступностью в городе, погрязшем в насилии. Главный герой, обычный парень, оказывается в смертельной опасности, когда на его пути встает группа преступников. Однако его жизнь кардинально меняется, когда спасает знаменитая супергероиня.


После того как она уничтожает бандитов, ситуация принимает неожиданный оборот: супергероиня решает не торопиться и остаётся для разговора, который, возможно, приведет к гораздо более интересным событиям. A Night With SuperHero (18+) не только дарит игрокам уникальное ощущение напряжения и страсти, но и раскрывает множество неожиданных поворотов в отношениях между героями. Если вы любите приключенческие визуальные романы с элементами откровенности, этот проект станет отличным выбором.


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Скачать A Night With SuperHero (18+) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб
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