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Dr. Valarie Sex Therapist (18+)

Dr. Valarie Sex Therapist (18+) 0.8

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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Dr. Valarie Sex Therapist — это уникальная и увлекательная игра, в которой вы играете роль доктора Валари, профессионального сексолога. Её практика находится в небольшом здании, бывшем кабинете стоматолога, который теперь преобразован в уютное и теплое пространство. Здесь клиенты могут расслабиться на удобном диване и насладиться ромашковым чаем, создающим спокойную атмосферу для доверительных бесед.


Игроки будут проводить консультации с различными клиентами, помогая им решать личные проблемы и улучшать их интимную жизнь. Ваши знания и навыки играют ключевую роль в создании доверительных отношений с клиентами. Каждый сеанс требует индивидуального подхода и внимательного отношения, что делает игру глубокой и интересной.


В конце коридора находится загадочная комната, доступ в которую имеют только некоторые клиенты. Эта тайна добавляет игре интриги и загадочности, побуждая игроков к дальнейшему исследованию и раскрытию всех секретов, которые скрывает практика доктора Валари. Погрузитесь в атмосферу профессиональной помощи и узнайте все тайны, которые скрыты в этом уютном кабинете.


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Информация о модах

полная версия

Скачать Dr. Valarie Sex Therapist (18+) 0.8 взлом

Скачать Dr. Valarie Sex Therapist (18+) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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