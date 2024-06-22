Dr. Valarie Sex Therapist — это уникальная и увлекательная игра, в которой вы играете роль доктора Валари, профессионального сексолога. Её практика находится в небольшом здании, бывшем кабинете стоматолога, который теперь преобразован в уютное и теплое пространство. Здесь клиенты могут расслабиться на удобном диване и насладиться ромашковым чаем, создающим спокойную атмосферу для доверительных бесед.





Игроки будут проводить консультации с различными клиентами, помогая им решать личные проблемы и улучшать их интимную жизнь. Ваши знания и навыки играют ключевую роль в создании доверительных отношений с клиентами. Каждый сеанс требует индивидуального подхода и внимательного отношения, что делает игру глубокой и интересной.





В конце коридора находится загадочная комната, доступ в которую имеют только некоторые клиенты. Эта тайна добавляет игре интриги и загадочности, побуждая игроков к дальнейшему исследованию и раскрытию всех секретов, которые скрывает практика доктора Валари. Погрузитесь в атмосферу профессиональной помощи и узнайте все тайны, которые скрыты в этом уютном кабинете.