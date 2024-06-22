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Open Your Heart Story (18+)

Open Your Heart Story (18+) 0.1

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 392 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
105

Open Your Heart Story — это драматический и эмоционально насыщенный визуальный роман, который рассказывает о сложных взаимоотношениях и неожиданных поворотах судьбы. В центре сюжета — учитель, который решает принять трех дочерей своей бывшей девушки в свой дом. Надеясь таким образом вернуть свою любовь, он вскоре осознает, что перед ним стоят гораздо более сложные задачи.


Когда три дочери его бывшей девушки переезжают к нему, каждая из них привносит в его жизнь свои переживания и горести. У каждой дочери своя история, своя боль и свои надежды на будущее. Участвуя в их жизни, учитель начинает испытывать к ним чувства, которые он никак не ожидал.


По мере развития событий он все больше вовлекается в жизнь каждой из них, осознавая, что его привязанность к этим девушкам становится сильнее. В процессе он сталкивается с моральными дилеммами и принимает решения, которые изменят их жизни навсегда. В этом захватывающем романе вы сможете глубже узнать каждого персонажа и наблюдать, как любовь и сочувствие могут исцелить даже самые разбитые сердца.


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Скачать Open Your Heart Story (18+) 392 Мб Ссылка 2 392 Мб

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