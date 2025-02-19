Описание

Ciri Unbound — это увлекательный визуальный роман для взрослых, который продолжает историю одной из самых знаковых героинь вселенной Ведьмака — Цири. В этом проекте вы будете сопровождать ее на пути после событий игры Ведьмак 3, когда она одержала победу над Дикой Охотой и остановила Белый Холод. Несмотря на свою свободу, Цири сталкивается с таинственными опасностями и искушениями, связанными с ее Старшей Кровью. Взаимодействие с новым миром открывает перед ней непростые испытания, и все зависит от ваших решений, как будет развиваться ее судьба.





С каждым новым шагом, в процессе исследования скрытых тайн и борьбы с грядущими угрозами, Цири предстоит делать выборы, которые повлияют на ее будущее. Сможет ли она справиться с силами, что живут внутри нее, или поддастся искушению, которое ждет на пути? В Ciri Unbound ваши решения будут определять, как сложится история, что придает игре дополнительную глубину и интригу. Погрузитесь в эту невероятную приключенческую игру, где каждый выбор имеет значение.