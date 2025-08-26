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RomCom: Divergence (18+)

RomCom: Divergence (18+) 0.1.1.0

Откройте судьбы героев: романтическая игра с выбором и альтернативными путями
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Версия:
0.1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55
Скриншоты
Описание

В RomCom: Divergence начинается новая история, где вы выбираете имя и погружаетесь в интерактивный визуальный роман, наполненный множеством вариантов развития сюжета. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, у вас всегда есть возможность воспользоваться читами, чтобы обойти сложные моменты. Игра разделена на эпизоды, каждый из которых посвящён отдельной временной линии и главному герою, будь то мужчина или женщина.


История переворачивает жизни персонажей с ног на голову благодаря таинственному "кем-то", чье появление запускает цепь судьбоносных событий. Ваш выбор определяет ход событий, влияя на отношения, раскрытие ключевых сюжетных деталей и доступ к особым романтическим сценам. RomCom: Divergence дарит возможность пережить всю гамму эмоций в мире интерактивной драмы, где каждое решение имеет значение.


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