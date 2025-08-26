Описание

В RomCom: Divergence начинается новая история, где вы выбираете имя и погружаетесь в интерактивный визуальный роман, наполненный множеством вариантов развития сюжета. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, у вас всегда есть возможность воспользоваться читами, чтобы обойти сложные моменты. Игра разделена на эпизоды, каждый из которых посвящён отдельной временной линии и главному герою, будь то мужчина или женщина.





История переворачивает жизни персонажей с ног на голову благодаря таинственному "кем-то", чье появление запускает цепь судьбоносных событий. Ваш выбор определяет ход событий, влияя на отношения, раскрытие ключевых сюжетных деталей и доступ к особым романтическим сценам. RomCom: Divergence дарит возможность пережить всю гамму эмоций в мире интерактивной драмы, где каждое решение имеет значение.