RomCom: Divergence (18+) 0.1.1.0
Откройте судьбы героев: романтическая игра с выбором и альтернативными путями
В RomCom: Divergence начинается новая история, где вы выбираете имя и погружаетесь в интерактивный визуальный роман, наполненный множеством вариантов развития сюжета. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, у вас всегда есть возможность воспользоваться читами, чтобы обойти сложные моменты. Игра разделена на эпизоды, каждый из которых посвящён отдельной временной линии и главному герою, будь то мужчина или женщина.
История переворачивает жизни персонажей с ног на голову благодаря таинственному "кем-то", чье появление запускает цепь судьбоносных событий. Ваш выбор определяет ход событий, влияя на отношения, раскрытие ключевых сюжетных деталей и доступ к особым романтическим сценам. RomCom: Divergence дарит возможность пережить всю гамму эмоций в мире интерактивной драмы, где каждое решение имеет значение.
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