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Cyberstray 101 (18+)

Cyberstray 101 (18+) 1.03

Раскройте свою судьбу, используя временной скачок, и найдите истинную любовь
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Версия:
1.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 311 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
80
Скриншоты
Описание

В Cyberstray 101 внезапный всплеск временных аномалий перевернул жизнь обитателей огромного мегаполиса с ног на голову. Вы, едва удерживающийся в университете и неспособный оплатить аренду жилья, оказываетесь перед удивительным шансом изменить своё будущее. Исследуйте город и открывайте новые пути, ведь игра про перемещение во времени позволит вам не только улучшить свою жизнь, но и встретить немало прекрасных девушек, чья судьба может пересечься с вашей.


Каждое перемещение сквозь череду временных искажений требует от вас решимости: рискнув в одном моменте, вы можете обрести необычную возможность в другом. От скромного студента до влиятельной фигуры — выбор зависит только от вас. Проложите путь к вершине, раскройте скрытые тайны прошлого и станьте человеком, который готов на всё ради успеха и обретения настоящей любви.


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Скачать Cyberstray 101 (18+) 311 Мб Ссылка 2 311 Мб
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