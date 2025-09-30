Описание

В Cyberstray 101 внезапный всплеск временных аномалий перевернул жизнь обитателей огромного мегаполиса с ног на голову. Вы, едва удерживающийся в университете и неспособный оплатить аренду жилья, оказываетесь перед удивительным шансом изменить своё будущее. Исследуйте город и открывайте новые пути, ведь игра про перемещение во времени позволит вам не только улучшить свою жизнь, но и встретить немало прекрасных девушек, чья судьба может пересечься с вашей.





Каждое перемещение сквозь череду временных искажений требует от вас решимости: рискнув в одном моменте, вы можете обрести необычную возможность в другом. От скромного студента до влиятельной фигуры — выбор зависит только от вас. Проложите путь к вершине, раскройте скрытые тайны прошлого и станьте человеком, который готов на всё ради успеха и обретения настоящей любви.