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My Girlfriend’s New Kink (18+)

My Girlfriend’s New Kink (18+) 0.1

Погрузитесь в мир открытых отношений и новых эротических открытий
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 546 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
134
Скриншоты
Описание

My Girlfriend's New Kink — это визуальный роман для взрослых, в котором вы окунаетесь в жизнь молодой студентки университета, сталкиваясь с неожиданными переменами в отношениях. Когда ваша девушка Анна собирается уехать в Италию по программе Erasmus, всё вокруг начинает меняться: исчезают привычные рамки, и на горизонте появляются новые возможности для исследования интимных желаний и страстей. Ваша жизнь переворачивается, и вместе с Анной вы оказываетесь на перепутье, где каждое решение становится испытанием на верность и открытость новым эмоциям.


В этом графическом приключении вам предстоит выбирать между традиционными отношениями и смелыми экспериментами, где соблазн других женщин и новые эротические переживания переплетаются с личностным ростом. My Girlfriend's New Kink затрагивает провокационные темы, такие как NTR/Netorase, измена, фемдом и эксгибиционизм, позволяя вам самостоятельно определить, как далеко готовы зайти в поиске удовольствия. Погрузитесь в историю, где каждый выбор влияет на будущее ваших отношений и определяет, станет ли ваша история полна искренней любви или превратится в вихрь невообразимых страстей.


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Скачать My Girlfriend’s New Kink (18+) 546 Мб Ссылка 2 546 Мб
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