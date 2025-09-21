Описание

My Girlfriend's New Kink — это визуальный роман для взрослых, в котором вы окунаетесь в жизнь молодой студентки университета, сталкиваясь с неожиданными переменами в отношениях. Когда ваша девушка Анна собирается уехать в Италию по программе Erasmus, всё вокруг начинает меняться: исчезают привычные рамки, и на горизонте появляются новые возможности для исследования интимных желаний и страстей. Ваша жизнь переворачивается, и вместе с Анной вы оказываетесь на перепутье, где каждое решение становится испытанием на верность и открытость новым эмоциям.





В этом графическом приключении вам предстоит выбирать между традиционными отношениями и смелыми экспериментами, где соблазн других женщин и новые эротические переживания переплетаются с личностным ростом. My Girlfriend's New Kink затрагивает провокационные темы, такие как NTR/Netorase, измена, фемдом и эксгибиционизм, позволяя вам самостоятельно определить, как далеко готовы зайти в поиске удовольствия. Погрузитесь в историю, где каждый выбор влияет на будущее ваших отношений и определяет, станет ли ваша история полна искренней любви или превратится в вихрь невообразимых страстей.