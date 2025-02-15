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Harvesting Corruption (18+)

Harvesting Corruption (18+) 0.1

Погрузитесь в мир соблазна, власти и моральных выборов
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 778 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
170
Скриншоты
Описание

Harvesting Corruption – это визуальный роман для взрослых, где вы вступаете в роль Анники, остроумной шведской студентки по обмену, оказавшейся застрявшей на отдаленной ферме на лето. То, что начинается как обыденная рутина, вскоре превращается в соблазнительную игру за власть, когда Анника осознает, что способна перевернуть жизни странных жителей фермы в своих интересах. С помощью обаяния, манипуляций или чистой развращенности, она начинает влиять на окружающих, превращая каждое взаимодействие в возможность для контроля и достижения личных целей.


По мере того, как Анника пробирается через запутанные судьбы обитателей фермы, ваши решения определяют ее путь – падение в коррупцию или борьбу за невинность. Игра предлагает глубокую систему моральных выборов, разветвленные сюжетные линии, элементы песочницы, головоломки в стиле point-and-click и несколько концовок, что делает опыт насыщенным похотью, юмором и моральным разложением. Сколько границ вы готовы переступить, чтобы контролировать окружающих и превратить Аннику в бескомпромиссную соблазнительницу или, наоборот, подтолкнуть её на путь сопротивления темным искушениям?


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Скачать Harvesting Corruption (18+) 778 Мб Ссылка 2 778 Мб
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