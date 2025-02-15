Описание

Harvesting Corruption – это визуальный роман для взрослых, где вы вступаете в роль Анники, остроумной шведской студентки по обмену, оказавшейся застрявшей на отдаленной ферме на лето. То, что начинается как обыденная рутина, вскоре превращается в соблазнительную игру за власть, когда Анника осознает, что способна перевернуть жизни странных жителей фермы в своих интересах. С помощью обаяния, манипуляций или чистой развращенности, она начинает влиять на окружающих, превращая каждое взаимодействие в возможность для контроля и достижения личных целей.





По мере того, как Анника пробирается через запутанные судьбы обитателей фермы, ваши решения определяют ее путь – падение в коррупцию или борьбу за невинность. Игра предлагает глубокую систему моральных выборов, разветвленные сюжетные линии, элементы песочницы, головоломки в стиле point-and-click и несколько концовок, что делает опыт насыщенным похотью, юмором и моральным разложением. Сколько границ вы готовы переступить, чтобы контролировать окружающих и превратить Аннику в бескомпромиссную соблазнительницу или, наоборот, подтолкнуть её на путь сопротивления темным искушениям?