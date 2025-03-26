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My Dystopian Robot Girlfriend (18+)

My Dystopian Robot Girlfriend (18+) 0.90.15

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Версия:
0.90.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84 506
Скриншоты
Описание

My Dystopian Robot Girlfriend (18+) - это визуальный роман с рисованной графикой и оригинальным геймплеем, предназначенный для совершеннолетних геймеров. Эта игра сочетает в себе элементы текстовых RPG, что делает события совершенно непредсказуемыми. Ваше решения и действия будут иметь влияние на ход повествования.


Сюжет игры разворачивается в параллельной вселенной, где антиутопический мир был потрясен кризисом из-за полного запрета роботов. Ранее процветающая робототехническая индустрия теперь находится в быстром упадке, а люди, привыкшие к наличию искусственных спутников, окунаются в уныние и отчаяние. В этом мире главному герою случайно выпадает невероятная удача.


В "My Dystopian Robot Girlfriend" игрок будет взаимодействовать с персонажами, включая роботов, и принимать решения, которые определят ход и исход истории. Вам предстоит исследовать отношения с роботом-подругой, погрузиться в эмоциональные связи и преодолеть множество препятствий, которые встают на пути вашей любви.


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Скачать My Dystopian Robot Girlfriend (18+) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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