Описание

My Dystopian Robot Girlfriend (18+) - это визуальный роман с рисованной графикой и оригинальным геймплеем, предназначенный для совершеннолетних геймеров. Эта игра сочетает в себе элементы текстовых RPG, что делает события совершенно непредсказуемыми. Ваше решения и действия будут иметь влияние на ход повествования.





Сюжет игры разворачивается в параллельной вселенной, где антиутопический мир был потрясен кризисом из-за полного запрета роботов. Ранее процветающая робототехническая индустрия теперь находится в быстром упадке, а люди, привыкшие к наличию искусственных спутников, окунаются в уныние и отчаяние. В этом мире главному герою случайно выпадает невероятная удача.





В "My Dystopian Robot Girlfriend" игрок будет взаимодействовать с персонажами, включая роботов, и принимать решения, которые определят ход и исход истории. Вам предстоит исследовать отношения с роботом-подругой, погрузиться в эмоциональные связи и преодолеть множество препятствий, которые встают на пути вашей любви.