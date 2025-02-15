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Bastard Chronicles: The Shipwreck (18+)

Bastard Chronicles: The Shipwreck (18+) 0.1

Откройте тайны затерянного острова и объедините силы ради спасения
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
379
Скриншоты
Описание

Bastard Chronicles: The Shipwreck переносит вас в роль 25-летнего мужчины, живущего в изоляции на тропическом острове с девяти лет. Ваша привычная уединённая жизнь переворачивается, когда внезапный шторм разбивает лодку, перевозящую группу женщин, и они оказываются на вашем острове. Неожиданные встречи и новая динамика заставляют вас пересмотреть всё: теперь вам предстоит объединить усилия с этими незнакомками, чтобы разгадать скрытую тайну вашего уединённого рая.


На фоне экзотических пейзажей и неприветливой природы острова вас ждёт масса испытаний, где каждое принятое решение может стать ключом к вашему освобождению. Раскройте мрачные секреты этого места, сражайтесь с природными и человеческими вызовами и докажите, что совместными усилиями можно преодолеть даже самые зловещие преграды. Bastard Chronicles: The Shipwreck приглашает вас в захватывающее приключение, где судьба зависит от смелых решений и силы объединения в борьбе за свободу.


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Скачать Bastard Chronicles: The Shipwreck (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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