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The Shipwreck (18+)

The Shipwreck (18+) 0.1

Погрузитесь в приключение на затерянном острове и раскройте его тайны
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
267
Скриншоты
Описание

В The Shipwreck вы играете за 25-летнего мужчину, который провёл свою жизнь в изоляции на тропическом острове с 9 лет. Ваша рутина нарушается, когда внезапный шторм разбивает лодку, перевозящую группу женщин, и они оказываются на вашем острове. Этот неожиданный поворот событий бросает вас в водоворот перемен, заставляя пересмотреть всё, что вы знали о своей одинокой жизни.


Теперь, объединяя усилия с новыми знакомыми, вам предстоит раскрыть скрытую тайну загадочного острова — испытание, которое необходимо преодолеть, если вы когда-либо надеетесь сбежать. The Shipwreck сочетает элементы выживания, приключений и захватывающих головоломок, даря вам возможность испытать свои навыки командной работы и стратегического мышления в условиях непрерывного напряжения и опасности.


Информация о модах

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Скачать The Shipwreck (18+) v0.1 MOD APK

Скачать The Shipwreck (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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