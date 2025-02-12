Описание

Hero in Training переносит вас в мир мирной деревни, где внезапное пробуждение древнего зла требует вашей отваги и решимости защитить всех, кого вы любите. Вооружившись знаниями, полученными от трёх выдающихся мастеров – по-матерински заботливого учителя тайных искусств, молодого, но сильного лесного следопыта и опытной жрицы войны – вы отправляетесь в путь, чтобы стать могущественным героем. Каждое ваше решение, каждое сражение и каждое испытание приближают вас к тому, чтобы победить надвигающуюся угрозу и спасти родную землю.\





Однако пробуждение ваших природных способностей вызывает сильное и непредсказуемое влечение к вашим наставникам, что приводит к запутанным и насыщенным сексуальными моментами ситуациям. Здесь вам предстоит не только совершенствовать боевые навыки, но и выбирать, какие отношения развивать – доверительный союз, страстный роман или, возможно, несколько вариантов одновременно. Hero in Training дарит вам возможность влиять на сюжет и исследовать глубины личных желаний, позволяя вам самостоятельно определить, какой путь избрать в этом волшебном и опасном приключении.