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Hero in Training (18+)

Hero in Training (18+) 0.7

Примите вызов древнего зла и станьте легендарным героем
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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 409 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

Hero in Training переносит вас в мир мирной деревни, где внезапное пробуждение древнего зла требует вашей отваги и решимости защитить всех, кого вы любите. Вооружившись знаниями, полученными от трёх выдающихся мастеров – по-матерински заботливого учителя тайных искусств, молодого, но сильного лесного следопыта и опытной жрицы войны – вы отправляетесь в путь, чтобы стать могущественным героем. Каждое ваше решение, каждое сражение и каждое испытание приближают вас к тому, чтобы победить надвигающуюся угрозу и спасти родную землю.\


Однако пробуждение ваших природных способностей вызывает сильное и непредсказуемое влечение к вашим наставникам, что приводит к запутанным и насыщенным сексуальными моментами ситуациям. Здесь вам предстоит не только совершенствовать боевые навыки, но и выбирать, какие отношения развивать – доверительный союз, страстный роман или, возможно, несколько вариантов одновременно. Hero in Training дарит вам возможность влиять на сюжет и исследовать глубины личных желаний, позволяя вам самостоятельно определить, какой путь избрать в этом волшебном и опасном приключении.


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Скачать Hero in Training (18+) v0.7 MOD APK

Скачать Hero in Training (18+) 409 Мб Ссылка 2 409 Мб
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