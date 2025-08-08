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University’s Secrets (18+)

University’s Secrets (18+) 0.01

Погрузитесь в тайны студенческой жизни: откройте секреты, меняющие всё
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
123
Скриншоты
Описание

University’s Secrets — это захватывающий визуальный роман, рассказывающий историю молодого человека, отправившегося в студенческое путешествие. Его цель — завести друзей, насладиться жизнью на кампусе и, возможно, найти любовь, но за кажущейся обыденностью скрывается сложная сеть личных проблем и нерассказанных тайн. По мере того как он становится ближе к своим сверстникам, перед ним открываются тщательно охраняемые секреты университета, способные изменить его представление о людях и мире.


Каждое откровение ставит перед героем важный выбор, и последствия его решений могут полностью изменить его судьбу. В игре каждое принятое решение приводит к новым поворотам сюжета, позволяя игроку глубже окунуться в атмосферу студенческой жизни, где дружба, любовь и личные открытия переплетаются с мрачными тайнами. Откройте для себя, какие секреты могут помочь герою найти жизнь, о которой он мечтал, или, наоборот, увести его по пути, которого он никогда не ожидал.


Информация о модах

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Скачать University’s Secrets (18+) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб
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