Описание

University’s Secrets — это захватывающий визуальный роман, рассказывающий историю молодого человека, отправившегося в студенческое путешествие. Его цель — завести друзей, насладиться жизнью на кампусе и, возможно, найти любовь, но за кажущейся обыденностью скрывается сложная сеть личных проблем и нерассказанных тайн. По мере того как он становится ближе к своим сверстникам, перед ним открываются тщательно охраняемые секреты университета, способные изменить его представление о людях и мире.





Каждое откровение ставит перед героем важный выбор, и последствия его решений могут полностью изменить его судьбу. В игре каждое принятое решение приводит к новым поворотам сюжета, позволяя игроку глубже окунуться в атмосферу студенческой жизни, где дружба, любовь и личные открытия переплетаются с мрачными тайнами. Откройте для себя, какие секреты могут помочь герою найти жизнь, о которой он мечтал, или, наоборот, увести его по пути, которого он никогда не ожидал.