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Angel in LA Vol. 1 (18+)

Angel in LA Vol. 1 (18+) 0.6.5 Rework

Откройте мир амбиций и первых шагов: выбор профессии, работа и мечты о будущем
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Версия:
0.6.5 Rework
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
104
Скриншоты
Описание

Angel in LA Vol. 1 переносит вас в захватывающий мир подростковых амбиций и первых жизненных вызовов. Анджеле, только что отметившая своё 18-летие, вступает в последний год старшей школы, полный неопределённости и возможностей. Она не уверена, что сможет поступить в престижный колледж из-за скромных оценок и ограниченных финансовых ресурсов, поэтому её цель — накопить деньги на обучение, преодолевая все препятствия на своём пути.


Активная и энергичная, Энджел не только поддерживает форму, но и ищет свою первую работу, чтобы обрести независимость и определиться с будущей профессией. Этот интерактивный роман позволяет вам вжиться в роль её проводника, помогая принимать важные решения, исследовать город и участвовать в разнообразных приключениях. Поддержите Анджеле в стремлении к успеху, и вместе вы сможете построить прочный фундамент для яркого будущего.


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Скачать Angel in LA Vol. 1 (18+) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб
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