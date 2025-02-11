Описание

Angel in LA Vol. 1 переносит вас в захватывающий мир подростковых амбиций и первых жизненных вызовов. Анджеле, только что отметившая своё 18-летие, вступает в последний год старшей школы, полный неопределённости и возможностей. Она не уверена, что сможет поступить в престижный колледж из-за скромных оценок и ограниченных финансовых ресурсов, поэтому её цель — накопить деньги на обучение, преодолевая все препятствия на своём пути.





Активная и энергичная, Энджел не только поддерживает форму, но и ищет свою первую работу, чтобы обрести независимость и определиться с будущей профессией. Этот интерактивный роман позволяет вам вжиться в роль её проводника, помогая принимать важные решения, исследовать город и участвовать в разнообразных приключениях. Поддержите Анджеле в стремлении к успеху, и вместе вы сможете построить прочный фундамент для яркого будущего.