Harvest Girls — это уникальная игра в жанре управленческой защиты, в которой вы берете на себя роль девушки-фермера, выращивающей необычные растения, напоминающие людей. Вашей целью в этой игре является посадка и выращивание как можно большего количества этих загадочных растений.





Для посадки растений вам понадобятся деньги, которые можно заработать, собирая урожай созревших растений. Однако, ваша задача усложняется тем, что время от времени на ваш сад будут нападать рогатые мощные насекомые, особенно агрессивные ночью. Эти похотливые насекомые-монстры могут нанести серьезный ущерб вашему саду, поэтому вам нужно быть готовой к защите.





К счастью, ваша героиня — не обычная фермерская девушка. Она хорошо подготовлена к борьбе с этими опасными насекомыми, что позволяет вам защитить ваш сад и обеспечить успешный рост растений. Управляйте ресурсами, защищайте свои посадки и наслаждайтесь уникальным сочетанием управленческой стратегии и защиты в игре Harvest Girls.