Описание

Campus Bonds — это история о юноше, который переезжает из родного города и живет со своим теперь разведенным отцом. Главный герой решает вернуться в свой родной город, чтобы поступить в колледж. Здесь ему откроется совершенно новый мир, полный возможностей и испытаний.





По мере того как он адаптируется к новой жизни, герой начнет формировать новые социальные связи, вступать в контакт с алкоголем, наркотиками и, конечно же, сексуальными отношениями. Каждый выбор, который вы делаете, повлияет на развитие персонажа и направление повествования, создавая уникальную историю, которая отражает ваши решения.





Campus Bonds предлагает игрокам возможность погрузиться в атмосферу студенческой жизни, исследовать новые отношения и столкнуться с различными моральными и этическими дилеммами. Создайте своего персонажа, развивайте его личность и наблюдайте, как ваши действия влияют на окружающий мир и судьбу главного героя.