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Campus Bonds (18+)

Campus Bonds (18+) 0.2

История о юноше, поступающем в колледж и начинающем новую жизнь
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 918 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 255
Скриншоты
Описание

Campus Bonds — это история о юноше, который переезжает из родного города и живет со своим теперь разведенным отцом. Главный герой решает вернуться в свой родной город, чтобы поступить в колледж. Здесь ему откроется совершенно новый мир, полный возможностей и испытаний.


По мере того как он адаптируется к новой жизни, герой начнет формировать новые социальные связи, вступать в контакт с алкоголем, наркотиками и, конечно же, сексуальными отношениями. Каждый выбор, который вы делаете, повлияет на развитие персонажа и направление повествования, создавая уникальную историю, которая отражает ваши решения.


Campus Bonds предлагает игрокам возможность погрузиться в атмосферу студенческой жизни, исследовать новые отношения и столкнуться с различными моральными и этическими дилеммами. Создайте своего персонажа, развивайте его личность и наблюдайте, как ваши действия влияют на окружающий мир и судьбу главного героя.


Информация о модах

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Скачать Campus Bonds (18+) v0.2 MOD APK

Скачать Campus Bonds (18+) 918 Мб Ссылка 2 918 Мб
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