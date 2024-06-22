12 GODDESSES (18+) 0.12
Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 595 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 212
12 GODDESSES (18+) - Откройте для себя мир, превосходящий все ваши самые смелые фантазии, когда вы берете под свой контроль Байдена Джо, 18-летнего мальчика, который отправляется в эпическое путешествие, чтобы спасти мир. Вы должны использовать свой ум и мужество, чтобы сражаться с монстрами, исследовать древние руины и побеждать могущественных врагов.
Исследуйте огромный и красочный мир Байдена Джо, путешествуя во времени и пространстве, чтобы спасти мир! Разблокируйте новые мощные способности и оружие, познакомьтесь с уникальными персонажами, которые помогут вам в вашем путешествии, и раскройте захватывающие тайны, которые раскроют тайну прошлого Байдена Джо.
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