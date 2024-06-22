12 GODDESSES (18+) - Откройте для себя мир, превосходящий все ваши самые смелые фантазии, когда вы берете под свой контроль Байдена Джо, 18-летнего мальчика, который отправляется в эпическое путешествие, чтобы спасти мир. Вы должны использовать свой ум и мужество, чтобы сражаться с монстрами, исследовать древние руины и побеждать могущественных врагов.





Исследуйте огромный и красочный мир Байдена Джо, путешествуя во времени и пространстве, чтобы спасти мир! Разблокируйте новые мощные способности и оружие, познакомьтесь с уникальными персонажами, которые помогут вам в вашем путешествии, и раскройте захватывающие тайны, которые раскроют тайну прошлого Байдена Джо.