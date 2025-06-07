Описание

A Court of Chaos — это визуальный роман с элементами комедийной драмы и сатиры, где ты берёшь под контроль гоблина по имени Бриггс. У него одна цель: свергнуть своенравную королеву, которая давно вышла за рамки здравого правления. Вместо открытой войны — интриги, коварные планы, шуточные подставы и унизительные провалы для знати. Ты станешь зачинщиком мятежа, действуя из тени, заручаясь поддержкой придворных и превращая дворцовые будни в театр абсурда.





С каждой новой сценой ты приближаешься к смене власти — или публичному провалу. В игре сочетаются лёгкий тон, яркие персонажи и ситуации, наполненные сатирой и коррупцией, где каждое решение может поставить тебя в дурацкое или блистательное положение. Справишься ли ты с задачей разрушить порядок изнутри и навязать новый хаос — или сам станешь его жертвой?