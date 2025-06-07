android-1.ru / Игры / Эротические игры / A Court of Chaos (18+)
A Court of Chaos (18+)

A Court of Chaos (18+) 0.2

Двор, полный интриг, розыгрышей и неповиновения
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:55
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109
Скриншоты
Описание

A Court of Chaos — это визуальный роман с элементами комедийной драмы и сатиры, где ты берёшь под контроль гоблина по имени Бриггс. У него одна цель: свергнуть своенравную королеву, которая давно вышла за рамки здравого правления. Вместо открытой войны — интриги, коварные планы, шуточные подставы и унизительные провалы для знати. Ты станешь зачинщиком мятежа, действуя из тени, заручаясь поддержкой придворных и превращая дворцовые будни в театр абсурда.


С каждой новой сценой ты приближаешься к смене власти — или публичному провалу. В игре сочетаются лёгкий тон, яркие персонажи и ситуации, наполненные сатирой и коррупцией, где каждое решение может поставить тебя в дурацкое или блистательное положение. Справишься ли ты с задачей разрушить порядок изнутри и навязать новый хаос — или сам станешь его жертвой?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать A Court of Chaos (18+) v0.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать A Court of Chaos (18+) 69 Мб Ссылка 2 69 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
On The Mountain Top (18+)
On The Mountain Top (18+)
Version: Chapter 2
Ripples of Temptation and Consequence (18+)
Ripples of Temptation and Consequence (18+)
Version: 0.02
The Good Family (18+)
The Good Family (18+)
Version: 0.1
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
Version: 0.4
Alice in Wonderland (18+)
Alice in Wonderland (18+)
Version: 2.1
Passion Industry (Мод, Много денег)
Passion Industry (Мод, Много денег)
Version: 1.6.5
Aleistra (18+)
Aleistra (18+)
Version: Final
Between Her Toes (18+)
Between Her Toes (18+)
Version: Final

Отзывы о A Court of Chaos (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив