A Court of Chaos (18+) 0.2
Двор, полный интриг, розыгрышей и неповиновения
A Court of Chaos — это визуальный роман с элементами комедийной драмы и сатиры, где ты берёшь под контроль гоблина по имени Бриггс. У него одна цель: свергнуть своенравную королеву, которая давно вышла за рамки здравого правления. Вместо открытой войны — интриги, коварные планы, шуточные подставы и унизительные провалы для знати. Ты станешь зачинщиком мятежа, действуя из тени, заручаясь поддержкой придворных и превращая дворцовые будни в театр абсурда.
С каждой новой сценой ты приближаешься к смене власти — или публичному провалу. В игре сочетаются лёгкий тон, яркие персонажи и ситуации, наполненные сатирой и коррупцией, где каждое решение может поставить тебя в дурацкое или блистательное положение. Справишься ли ты с задачей разрушить порядок изнутри и навязать новый хаос — или сам станешь его жертвой?
Полная версия
Скачать A Court of Chaos (18+) v0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.