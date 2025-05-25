Описание

Pale Carnations — это захватывающая игра для 18+, в которой главную роль играет студент-медик, который должен бороться со своими внутренними демонами, одновременно помогая своему другу в опасных делах. Когда вы присоединитесь к нему в захватывающем приключении, вы попадете в закрытый клуб с секретами, ожидающими своего раскрытия. Раскройте скрытые истины и разгадайте темные тайны, стоящие за Бледными Гвоздиками!





Отправляйтесь в эпическое путешествие, полное захватывающих моментов и неожиданных поворотов, присоединяясь к главному герою в его поисках секретов и решений. В этой полностью захватывающей игре вы встретите персонажей, раскроете секреты и исследуете неизведанный мир!