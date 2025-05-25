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Pale Carnations (18+)

Pale Carnations (18+) Ch. 4 Up. 5

18
8
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Версия:
Ch. 4 Up. 5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:02
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 513
Скриншоты
Описание

Pale Carnations — это захватывающая игра для 18+, в которой главную роль играет студент-медик, который должен бороться со своими внутренними демонами, одновременно помогая своему другу в опасных делах. Когда вы присоединитесь к нему в захватывающем приключении, вы попадете в закрытый клуб с секретами, ожидающими своего раскрытия. Раскройте скрытые истины и разгадайте темные тайны, стоящие за Бледными Гвоздиками!


Отправляйтесь в эпическое путешествие, полное захватывающих моментов и неожиданных поворотов, присоединяясь к главному герою в его поисках секретов и решений. В этой полностью захватывающей игре вы встретите персонажей, раскроете секреты и исследуете неизведанный мир!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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