Pale Carnations (18+) Ch. 4 Up. 5
Pale Carnations — это захватывающая игра для 18+, в которой главную роль играет студент-медик, который должен бороться со своими внутренними демонами, одновременно помогая своему другу в опасных делах. Когда вы присоединитесь к нему в захватывающем приключении, вы попадете в закрытый клуб с секретами, ожидающими своего раскрытия. Раскройте скрытые истины и разгадайте темные тайны, стоящие за Бледными Гвоздиками!
Отправляйтесь в эпическое путешествие, полное захватывающих моментов и неожиданных поворотов, присоединяясь к главному герою в его поисках секретов и решений. В этой полностью захватывающей игре вы встретите персонажей, раскроете секреты и исследуете неизведанный мир!
Полная версия
Скачать Pale Carnations (18+) vCh. 4 Up. 5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.